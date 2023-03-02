Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

H.T. (23) yönetimindeki 07 LLU 99 plakalı otomobil, Enez Caddesi'nde R.S. (65) idaresindeki 59 UH 140 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ve araçlardan birinde bulunan F.K. (20) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan R.S'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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