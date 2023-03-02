EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünal, Keşan Meydan Projesi'nin yüksek standartlarda devam ettiğini belirtti.

Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, otopark binasının kalıp desteğinde kullanılan teleskopik direklerin kırılması sonucu otopark inşaatının 45 metrekarelik kısmında çökme meydana geldiğini aktardı.

Çalışanlarda bir yaralanma olmadığını belirten Ünal, "Gerekli inceleme, test ve düzeltmeler yapıldıktan sonra çalışmalarımız yüksek standartlarda devam etmektedir. Bu işi TOKİ ile birlikte yapmaktan da gurur duyuyoruz. Yaşadığımız deprem felaketinde TOKİ binalarımızın ne denli sağlam olduğunu da tüm kamuoyu ile birlikte gururla takip ettik. Burada bir eksikliğin olmadığını altını çizerek belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

Siyasi algı yaratılmaması gerektiğini belirten Ünal, durumun malzeme kalitesi veya eksikliği nedeniyle yaşanmadığını, belediye, firma yetkilileri ile bağımsız denetçilerin görevleri başında çalışmaları titizlikle yürüttüğünü kaydetti.

Ünal, Cumhuriyet Meydanı Projesi'nin tamamlandığında, Keşan'ın çehresini değiştireceğini ve otopark problemini çözeceğini de belirtti.

-"Okulda Diyabet Programı"



"Okulda Diyabet Programı" kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı

Süloğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle "Okulda Diyabet Programı" toplantısının gerçekleştirildiği ifade edildi.

Süloğlu İlkokulu'nda gerçekleştirilen toplantıya öğretmen ve öğrencilerin katıldığı aktarıldı.

Toplantıda, Tip 1 Diyabetli öğrencilerin bakımı ve desteklenmesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

- Ortaokul öğrencilerine yönelik bilgi yarışması düzenlendi

Havsa Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, Sanat Akademisi tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında bilgi yarışmasının düzenlendiği belirtildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen yarışmaya ortaokul öğrencilerinin katıldığı ifade edildi.

Yarışmanın ardından Kaymakam İsmail Hakkı Batı'nın dereceye giren öğrencilere başarı belgesi verdiği kaydedildi.

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