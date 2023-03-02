Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki denetimlerinde şüpheli F.Ü'yü durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



- Otodan hırsızlık



Keşan'da otomobilinin aküsü çalınan kişi polise başvurdu.



İ.K, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki evinin bahçesine park ettiği otomobilinden akü çalındığını fark etti.



Otomobili sahibi İ.K, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.



- Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri U.K'yı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.





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