TÜ'de "Deprem Sonrası Çocukların Kayıp ve Yas Tecrübeleri" semineri düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi tarafından "Deprem Sonrası Çocukların Kayıp ve Yas Tecrübeleri" semineri gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde çevrim içi düzenlenen seminere konuşmacı olarak Saint Anselm College'den Prof. Dr. Patricia Favazza katıldı.

Prof. Dr. Favazza tarafından İngilizce olarak verilen seminerin yönetimini Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Ahmetoğlu gerçekleştirirken Öğr. Gör. Manolya Aşık Öztürk tarafından da eş zamanlı Türkçe çeviri yapıldı.

Seminerde, önemli kayıpların meydana getirdiği travma ve zorluklar ile psikolojik müdahale konuları ele alındı.

Prof. Dr. Favazza, çocuklarda aşırı öfke, saldırganlık, duygusunu belli edememe gibi psikolojik ve yorgunluk, kilo kaybı veya alımı şeklinde fizyolojik birtakım etkiler görülebildiğini belirtti.

Depremi yaşayan çocukların ruh ve beden sağlığının korunmasıyla ilgili yaklaşımlar konusunda bilgiler paylaşan Favazza, çocukların duygularını ifade edebilmeleri ve tanımlamalarının önemli olduğunu vurguladı.

Deprem gibi büyük olaylarda çocukların duygularının değişebileceğini aktaran Favazza, "Çok öfkeli olup bu öfkeyi vurarak yansıtan bir çocuğa 'Öfkeli olman çok normal. Ama bunun için birine vurman normal değil. Bunun yerine konuşabilirsin veya koşabilirsin' gibi seçenekler sunmak, duygularını ifade etmelerinde kolaylaştırıcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Favazza, çocukların yaşadığı zorluklarla mücadele ailelere ve öğretmenlere önemli sorumluluklar düştüğünü kaydetti.





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