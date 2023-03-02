Edirne'de afetzedeler yararına kermes düzenlenecek

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler yararına kermes düzenlenecek.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 8 Dünya Kadınlar Günü'nde Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilecek yardım kermesine sivil toplum kuruluşları destek verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Recep Gürkan, deprem bölgesine yardım ve desteklerin sürdüğünü belirtti.

Depremin yaralarının sarılması için kentte yaşayan vatandaşların seferber olduğunu vurgulayan Gürkan, şunları kaydetti:

"Edirneliler, ellerindeki tüm imkanlarıyla büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Şimdi hep birlikte anlamlı bir kermese daha imza atıyoruz. Tarihin en büyük depremi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen vatandaşlarımız için kermes düzenliyoruz.



Kermesten elde edilen tüm gelir ise depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacak. Tüm Edirne halkını bu kermese destek olmaya davet ediyorum. Haydi Edirne'm, yaraları sarmaya devam edelim."

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