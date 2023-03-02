Edirne'de site sakinleri depremzede aileye sıcak yuva açtı

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de bir sitenin sakinlerinin tahsis ettiği daire, Adıyaman'dan gelen 5 kişilik depremzede Tuğtekin ailesine sıcak yuva oldu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Onur Tuğtekin'in ailesiyle yaşadığı ev, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkıldı.

Bir süre memleketinde kalan depremzede aile, Edirne'de yaşayan akrabasının daveti üzerine kente geldi.

Depremzedelere yardım ve destek için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına destek veren bir sitenin sakinleri de Tuğtekin ailesine sahip çıktı.

Aldıkları kararla görevli dairesini depremzede aileye tahsis eden site sakinleri, bir yıl bu ailenin elektrik, su ve doğal gaz faturasını da ödeyeceklerini beyan etti.

Onur Tuğtekin, AA muhabirine, depremin ardından eşi, 2 çocuğu ve annesiyle Edirne'ye geldiğini söyledi.

Çocuklarının geleceği için memleketinden ayrılmak zorunda kaldığını belirten Tuğtekin, "Doğduğumuz, büyüdüğümüz, yetiştiğimiz ve çocuklarımızın yetiştiği Adıyaman'dan deprem nedeniyle ayrılmak zorunda kaldık. Çünkü artık hayatımızı idame ettirecek bir şey kalmadı orada. Şehrin altyapısı çöktü, oturduğumuz bina yıkıldı. Biz buraya enkazdan çıkarak geldik." diye konuştu.

- "Herkes acımızı paylaşmak istiyor"

Tuğtekin, akrabasının davetiyle Edirne'ye geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Geldiğimizde barınma ve iş konusunda aklımızda sorular vardı. Allah razı olsun, burada bize çok yardımcı oldular. Bir sitenin sakinleri görevli dairesini depremzede aileye barınma amaçlı 1 yıl kira almadan, doğal gaz, elektrik ve su faturalarını karşılayacak şekilde Valilik ile de görüşerek verme kararı almışlar. Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Şunu anlıyoruz ki biz bize yetiyormuşuz. Herkes sitede yardım etmek, acımızı paylaşmak istiyor. İnsanların gözlerine baktığımızda acıma değil de üzülme görüyoruz. Bu sizi biraz da olsa mutlu ediyor."

İş bulma konusunda da kentte tanıştıkları hayırseverlerin yardımcı olduğunu ifade eden Tuğtekin, kuru temizlemecinin yanında işe başladığını aktardı.

- "Aynı şey bizim de başımıza gelebilirdi"

Tuğtekin'in iş bulmasını sağlayan Ebru Akıncı Akkılıç da ailenin bir an önce sosyal hayatına dönebilmesine yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Tüm Edirnelilerin depremzedelere kucak açtığını kaydeden Akkılıç, şunları dile getirdi:



"Edirne'ye alışmalarını, mutlu, mesut olmalarını istedik. Sonuçta hepimiz kardeşiz. Edirneliler olarak hepsine sahip çıkmak zorundayız. Aynı şey bizim de başımıza gelebilirdi, yine aynı şekilde onlar da bize yardımcı olacaktı. Bunlar bizlerin vatandaşlık görevi, Türk milleti olarak hepimiz kardeşiz."





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