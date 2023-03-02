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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya çiftçisinin gözü verimli bir sezon için yağmur bulutlarında

AA

Trakya çiftçisinin gözü verimli bir sezon için yağmur bulutlarında

EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ (AA) - EKİP - Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Trakya'da, çiftçiler verimli bir sezon için yağış bekliyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, kuraklığın uzun zamandır bölgede etkisini gösterdiğini söyledi.

Buğday ekiminin kurak toprağa yapıldığını anımsatan Arabacı, kış aylarında aralıklarla gelen yağışların bitkinin ilk gelişimini tamamlamasına yettiğini ancak gübreleme dönemi için yağışların yetersiz kaldığını dile getirdi.

Son günlerde az da olsa yağışın etkisini gösterdiğini ifade eden Arabacı, şunları kaydetti:

"Bu yağışın öncesinde üreticilerin büyük çoğunluğu gübrelerini attı. Ortalama 8-11 kilogram yağış aldık. Bu, attığımız gübreyi eritip buğdayın bir nebze olsun ihtiyacını karşılamış oldu ama yeterli bir yağış diyemeyiz. İnşallah önümüzdeki günlerde yağışların devamı gelir. Genel olarak kurak bir yıl geçiriyoruz. Belli aralıklarla aldığımız yağışlar ürünü bir miktar rahatlatıyor ama yetersiz. Nehirlerimiz yazın aktığı debilerde akıyor. Toprağı suya doyuracak kuvvetli bir yağışa ihtiyacımız var."

- Çeltik ekimi için önlem alınıyor

İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar ise kuraklık nedeniyle çeltik ekiminde zorluklar yaşanabileceğini ifade etti.

İlçenin, Türkiye'nin çeltik ihtiyacının büyük bölümünü tek başına karşıladığını anımsatan Balcılar, "Baraj ve nehirlerdeki su seviyesine bakıldığında çok düşük olduğu görülüyor. Barajlardaki su miktarını artırmak için su basma çalışması yapılıyor. Hamzadere Barajı'nda su seviyesi 140 milyon metreküpe çıktı. Buna, 20 milyon metreküp daha ilave etmek için mücadele ediliyor." dedi.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, son 12 yılın en kurak döneminin yaşandığını, bu nedenle ekili buğdayın sıkıntıda olduğunu ifade etti.

Dün bölgenin metrekareye 10 kilogram yağış aldığını anlatan Şaylan, "Barajlarımızın durumu çok düşük seviyede. Önümüzde ayçiçeği ve mısır ekimi var. Bu şartlar altında mısır ekme şansımız yok. Onun yerine ayçiçeği ekmek zorunda kalacağız." diye konuştu.

Mısır ekimi olmazsa bitkisel ve yem anlamında da sıkıntılar yaşanabileceğini ifade eden Şaylan, şunları söyledi:

"Nisan ve mayısta yağmur yağarsa barajlarımız belki belli bir seviyeye gelir. Toprak su da depolayamadı. Uzun yıllardan beri böyle bir kuraklık görmedim, yaşamadım. Gerçekten çok sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz, inanın uykularımız kaçıyor. Yağış olmadığı için ekili alanlara gübre atamıyoruz. Bu, geçen yazdan gelen bir kuraklık. Yağış olsa 10 günümüzü rahatlatır. Bitki biraz kendine gelir. Ama inanın çok yağışa ihtiyacımız var. Bu yağış sadece günü kurtarır."

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da il genelinde hafif bir yağışın olduğunu ancak ekili tarım alanlarında 30 santimetrenin altındaki toprağın hala kuru olduğunu kaydetti.

Çiftçinin yağış beklediğini aktaran Saygı, "Tarım alanlarında soğuk ve yağış çok önemli. Henüz arzu ettiğimiz noktada yağış olmadı. Tarım alanlarını inceliyoruz. Toprak kuru durumda." ifadelerini kullandı.


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