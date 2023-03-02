TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu basın toplantısı düzenledi

EDİRNE (AA) - TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Egemen Kurtdere, deprem riskine karşı Edirne'deki zemin durumunun ve eski binaların kontrol edilmesi önerisinde bulundu.

Kurtdere, Mimarlar Odası Edirne Temsilciliğinde düzenlenen toplantıda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğunu ifade etti.

Depremlerden 11 kentte yaşayan yaklaşık 14 milyon kişinin etkilendiğini anımsatan Kurtdere, "Deprem on binlerce canın yitirilmesine, yüz binlerce yurttaşımızın yaralanmasına, şehirlerin yıkılmasına, kamusal alanların ve sosyal yaşamın tamamen çökmesine neden oldu. Bu depremde tüm kesimler gibi bizler de meslektaşlarımızı, vatandaşlarımızı, arkadaşlarımızı kaybettik. Acımız çok büyük. Ülkemizin başı sağ olsun." dedi.

Kurtdere, olası afetlere karşı kalıcı çözümler alınması, imar mevzuatında düzenlemeler yapılarak yapıların devlet kurumlarınca denetlenmesi gerektiğini belirtti.

Edirne'deki eski binaların ve zemin yapısının kontrollerinin aksatılmadan yapılması önerisinde bulunan Kurtdere, şunları kaydetti:

"Edirne'mizdeki zemin durumu belediye ve özel idarece bir bütünlük sağlanarak Edirne halkıyla paylaşılmalı istenilmesi halinde bazı büyükşehir belediyelerince yapıldığı gibi yapıların statik kontrolleri kamu kurumlarınca yapılmalıdır. Bunlar için ücret talep edilmemelidir. Yapı ve bağımsız bölüm sahiplerinin yapıya ait tüm projelere ulaşabilmesi kolaylaştırılmalıdır. İl çapında oluşabilecek afetler ilgili çalıştay, panel ve benzeri gibi etkinlikler sıkça yapılmalı ve TMMOB bileşenleri ve üniversite öğretim üyeleri başta olmak üzere ilgili disiplinlerden uzman katılımcılar davet edilmelidir."

- "Zemin etüdü iyi yapılmalı"

Harita Yüksek Mühendisi Yılmaz Eren de Edirne'deki eski yapıların gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.



Zemin bina ilişkilerinin iyi incelenmesi ve olası risklere karşı gerekli önlemlerin alınması uyarısında bulunan Eren, "Zemini kötü yerlerde binayı ne kadar güçlü yapabiliyorsanız yapın, zemini iyi etüt edemediyseniz bir uyumsuzluk olabiliyor. Bunun Kahramanmaraş ve Hatay'da gördük. Edirne Belediyesi altında iş yeri olan binaları denetleniyor. Bu güzel bir çalışma bir çalışma ama yeterli değil. Kentteki tüm eski yapıların gözden geçirilmesi gerekli. Zemin ve bina ilişkilerinin çözülmesi gerekli." diye konuştu.

Eren, kente yakın köylerdeki bazı tarım arazilerinin imara açılması yönünde çalışmalar yapıldığını bu bölgelerde gerekli etüt çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

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