Trakya'da depremzedeler için başlatılan yardım seferberliği sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Trakya'dan deprem bölgesine yardım ve destekler devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyaları kapsamında Mimar Sinan Spor Salonu ve Atatürk Kültür Merkezi'nde yardımlar toplanıyor. Belirli noktalarda oluşturulan sosyal marketlerde kente gelen depremzedeler ihtiyaçlarını karşılıyor.

İl merkezi ve ilçelerde toplanan malzemeler, tasnif edilerek tırlarla bölgeye gönderiliyor.

Yardım noktasında çalışan gönüllülerden Sevinç Gökçe, AA muhabirine, halk eğitimi merkezi usta öğreticileri olarak depremin ilk gününden bu yana çalışmalarda yer aldıklarını söyledi.

Atölyelerde ve kooperatiflerde kadınların depremzedeler için kışlık kıyafet diktiğini belirten Gökçe, "Deprem bölgesine yardım göndermek için herkes el ele verdi. Çocuklar için olsun büyükler için olsun vatandaşlarımız yeni kıyafetler getirdi." dedi.

Nur Biçerer de usta öğretici ve kursiyerlerinin haftanın bir günü yardım noktasında gönüllü olarak nöbetleşe çalıştığını dile getirdi.

Yardımların gelmeye devam ettiğini anlatan Biçerer, "İnşallah birliğimiz bütünlüğümüz devam eder. Rabb'im kuvvetlendirsin inşallah. Duygulandığımız anlar oluyor. Geçen hafta gelen bir yardımda bir seccade, eşarp ve tesbih çıktı. İnsanlarımız çok güzel duygularla yardımlarını gönderiyor." diye konuştu.

Edirne'den bugüne kadar deprem bölgesine 301 tır insani yardım gönderildi.

Avrupa ülkelerinden gelen tır, kamyon ve kamyonetlerden oluşan 1748 araç bölgeye sevk edildi.

Öte yandan trenle 105 vagon insani yardım malzemesi gönderildi.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de Valilik öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda deprem bölgesine yardımlar sürüyor.

Depremlerin etkilendiği kentlere yönelik başlatılan kampanya kapsamında Gençlik Merkezi ile belediye binasında yardımlar toplanıyor.

Toplanan yardımlar tasnif edilerek tırlara yükleniyor. Kentten şu ana kadar 328 tır yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

Tekirdağ'da da yardım kampanyaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.