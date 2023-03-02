Edirne'de eşini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de karısını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeniimaret Mahallesi'nde oturan K.K. karısı S.K. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, K.K, eşi S.K'yi bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralanan S.K. 112 Acil Sağlık ekiplerince Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan K.K. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.



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