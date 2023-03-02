EDİRNE (AA) - Edirne İl Genel Meclisi Köylere Yönelik Hizmetler ve Orköy Komisyonu Başkanı Erdinç Can, "boz sığır" ırkın yetiştiricilerine desteğin artırılması gerektiğini belirtti.

Can, İl Genel Meclisi'nin mart ayı 2. birleşiminde, boz sığır ırkı ineklerin Trakya'da sadece Enez ilçesine bağlı Çandır ve Hisarlı köylerinde varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi desteğinden Çandır köyünde 2 yetiştiricinin yararlandığını belirten Can, "2 yetiştiricimiz de şu an 150 baş boz sığır için koruma desteği almaktadır. Bu yıl hayvan başı destekleme tutarı bin liradır. Sözleşmeler 5 senelik yapılmaktadır. Son yapılan sözleşme temmuz ayında bitecektir." dedi.

Can, yetiştiricilere desteğin artırılması gerektiğini kaydetti.

Komisyon üyesi Mustafa Suiçmez ise desteklerin yetersiz olduğunu savunarak, "Bin liranın en az 5 bin liraya çıkartılması gerekiyor. Bir ülkenin kendine özgü saf ırkları vardır, bu bizim için çok güzel bir şey. Gen bankası, tohum bankası önemli şeylerdir. Bu ırk da önemlidir, az miktarda olan yetiştiriciye güçlü bir destek verilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Su Kanalizasyon ve Katı Atık Hizmetleri Komisyonu Başkanı Serdar Çığla da köylerdeki eksiklikler ile ilgili bir rapor sundu.

- İpsala'da mesleki eğitim toplantısı yapıldı

İpsala ilçesinde Trakya Metal ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Sektörel Yetkinlik Geliştirme Merkezi Projesi toplantısı gerçekleştirildi.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, belediyede düzenlenen toplantıda, İpsala Organize Sanayi Bölgesi için hızlı şekilde adımlar attıklarını belirtti.

Proje ile nitelikli eleman sorununa çözüm bulunacağını ifade eden Şapçı, bölgedeki öğrencilere de istihdam sağlanacağını kaydetti.

Toplantıda nitelikli eleman yetiştirme ve mesleki eğitimin kalitesini arttırmayı amaçlayan sunumlar yapıldı.

Toplantıya, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, oda ve borsa başkanları ile iş insanları katıldı.

- Kumdere köyü muhtarlığına aza Ahmet Gülen getirildi

İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyünde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden muhtar Hüseyin Karataban'ın yerine birinci aza Ahmet Gülen getirildi.

Gülen, yaptığı açıklamada, köylerinde yaşanan üzücü olay nedeniyle muhtarın hayatını kaybettiğini belirterek, köyün diğer azalarıyla sorunları çözmeye çalışacaklarını kaydetti.

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