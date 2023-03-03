Trakya'daki SGK il müdürlüklerinde EYT yoğunluğu

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EDİRNE (AA) - Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki SGK il müdürlüklerinde yoğunluk oluştu.

Edirne SGK İl Müdürlüğüne gelen vatandaşlar, sırayla içeri alınırken işlemlerini yapıp evraklarını teslim etti.

Düzenlemeden yararlanmak için başvuru yapan Nusret Sevük, AA muhabirine, kanunun yürürlüğe girmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Emeklilik işlemlerini başlattığını belirten Sevük, "Uzun zamandır bekliyorduk. 1997 yılında iş hayatına başladım. Günlerim ve primlerim doldu. Çok şükür emekli oldum." dedi.

Tanju Civaner ise 1995 yılında çalışmaya başladığını ve düzenlemeyle emekli olmanın sevincini yaşadığını ifade etti.

- Kırklareli

Kırklareli'nde de SGK İl Müdürlüğü önünde yoğunluk oluştu. İl Müdürlüğüne gelen vatandaşlar içeri alınıp, işlemleri yapıldı.

Başvuru yapanlardan Tamer Kösten, çok heyecanlı olduğunu, uzun yıllardır bugünün hayalini kurduğunu ve emekli olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Umutla bugünü beklediğini anlatan Turgut Dengiz, "Bu mutluluğun tarifi yok." ifadesini kullandı.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da mesai saatinin başlamasıyla SGK İl Müdürlüğü önünde kuyruk oluştu.

Emeklilik için başvuru yapan Müfit Dik, oldukça heyecanlı olduğunu vurguladı.

Sabah koşarak müdürlüğün önüne geldiğini, 7 yıldır bu anı beklediğini anlatan Dik, "Heyecandan kalbim hızlı atıyor. Kapıdan bir an önce içeri girip kağıdımı almayı bekliyorum. Burada herkes hak etti. Herkes benim gibi hak etti. Bunun böyle olacağını bilseydim geceden nöbet tutardım." diye konuştu.

Öte yandan, SGK il müdürlüklerinin emeklilik işlemleri için personel sayısını artırması ve binalarda fiziki hazırlıklar yapması dolayısıyla akıcı yoğunluk yaşanıyor.



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