TÜ Tıbbi Pataloji Ana Bilim Dalı kalitesini tescilledi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, Avrupa Patoloji Derneği tarafından 2022 yılında yürütülen kalite değerlendirme süreçlerini başarıyla geçti.

Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ufuk Usta, yaptığı yazılı açıklamada, Moleküler Patoloji Laboratuvarı'nda yılda binden fazla numuneye test uyguladıklarını belirtti.

TÜ Tıp Fakültesi bünyesindeki Onkoloji Hastanesi ile Türkiye ve Balkanlar başta olmak üzere en gelişmiş olanaklar ile çok geniş bir coğrafyaya nitelikli sağlık hizmetleri sunduklarını aktaran Usta, "Onkoloji alanında bölgenin en kapsamlı hastanesi olan Trakya Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi görmekte olan hastalar için laboratuvarımız, tedavi seçeneklerini yerinde sunan bir merkez olarak büyük avantaj sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

TÜ Tıp Fakültesinde hastalara patoloji alanında çok geniş imkanlar sunulduğunu ve bölgede öncü bir rol oynadıklarını belirten Usta, şunları kaydetti:

"Yüksek disiplin, kalite standartları ve önemli donanıma sahip laboratuvarımızın başarısının patoloji alanında Avrupa'nın en önemli kurumu tarafından tescil edilmiş olması Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalımız için büyük gurur kaynağı olmuştur. Türkiye'de sadece birkaç kurumun yakalayabildiği bu başarıda emeği geçen başta rektörlüğümüz ve başhekimliğimiz olmak üzere tüm teknik personelimiz ile tüm öğretim üyelerimize teşekkürü bir borç biliriz. Başarılarımızın devamı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Usta, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı'nın, Avrupa Patoloji Derneği'nin 2022 yılında yürüttüğü dış kalite değerlendirme süreçlerinden de başarıyla geçtiğini kaydetti.

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