Trakya'daki tarihi camilerde depremzedeler için Mevlid-i Şerif okundu

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EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için Trakya'daki tarihi camilerde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Edirne Eski Cami'de cuma namazı öncesi düzenlenen programda okunan Kur-an'ı Kerim'in ardından, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Dua sırasında bazı vatandaşların duygulandığı görüldü.

Eski Cami müezzini Hasan Cerrah, bugün depremde vefat edenler için bir araya gelerek dua ettiklerini belirtti.

Cerrah, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Programın ardından cuma namazı sonrası Vakıflar Genel Müdürlüğü vatandaşlara lokum dağıttı.

- Kırklareli

Kırklareli'nde de Hızırbey Camisi'nde mevlit programı düzenlendi. Cuma namazı öncesi düzenlenen programda Kur-an'ı Kerim okundu, ardından depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, Türk milletinin büyük bir imtihanla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bu zor günlerin birlik ve beraberlik içerisinde aşılacağını ifade eden Eviş, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce vatandaşlara lokum dağıtıldı.

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