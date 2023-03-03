Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Keşan'da evinden televizyonu çalınan kişi polise başvurdu.

İspat Cami Mahallesi'nde yaşayan E.M, evini kontrol ettiğinde televizyonunun çalındığını fark etti.

E.M, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

- Çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.B.T'nin otomobili ve evinde arama yaptı.

Aramalarda gümrük kaçağı 47 kutu makaron (filtreli sigara kağıdı), 37 kutu sarma sigara, 10 kilo 300 gram tütün, elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Şüpheli E.B.T. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

- Motosiklet hırsızlığı

Keşan'da motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan R.B, evinin yakınlarına park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

R.B. şikayetçi oldu.

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