Edirne'de Tunca ve Meriç nehirlerini evsel atıklardan kurtaracak arıtma tesisi açıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Tunca ve Meriç nehirlerini tamamen evsel atıklardan arındıracak İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi törenle açıldı.

Paşaçayırı mevkisindeki tesisin açılışında konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bugünün Edirne için anlamlı ve tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Gürkan, tesisin açılışını daha önce şenlik havasında yapmayı planladıklarını ancak depremlere bağlı yaşanılan can kayıplarının üzüntüsü sebebiyle sade bir tören gerçekleştirdiklerini belirtti.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa dileyen Gürkan, Türk milletinin tüm felaketlerde olduğu gibi zor günleri hep birlikte yardımlaşarak atlatacağını, Edirne'ye gelen afetzedeleri de en iyi şekilde misafir edeceklerini vurguladı.

- Tesis günlük 40 bin ton atık suyu işleyecek

Gürkan, gelecek nesiller için insanlığın çevrenin ve doğanın emanetçisi olduğunun altını çizdi.

Çeşitli sebeplerle Edirne'nin evsel atık arıtma tesisi olmayan tek il olduğunu belirten Gürkan, "8 bin 300 yıllık yaşam geçmişi olan Edirne'de maalesef bugüne kadar çeşitli nedenlerle bir atık su arıtma tesisi kurulamamış Edirneliler bunun yoksunluğunu, eksikliğini ama bir taraftan da mahcubiyetini hissetmişti." diye konuştu.

Gürkan, İller Bankasının onayladığı projenin 2018'de temelini attıklarını ancak koronavirüs salgını ve bazı teknik nedenler dolayısıyla tesisin bu yıl tamamlanabildiğini belirtti.

Tesisin, Tunca ve Meriç nehirlerini tamamen evsel atıklardan arındıracağına vurgu yapan Gürkan, şunları kaydetti:

"Bu tesisin açılışını yapmaktan halkımız adına onur ve gurur duyuyoruz. Bu tesis 2033 yılına kadar günde yaklaşık 40 bin ton atık suyu işleyerek doğaya sağlıklı bir halde bırakacak. Bu miktar 2033 yılından itibaren 50 bin tona çıkacak.

Buradan günlük 7 ton atık çamuru çıkacak. Buradan çıkan atık çamuru da yakın bir gelecekte nasıl elektrik üretebilirizin çalışmalarını yapıyoruz. Hep beraber başaracağız. Edirne'nin ilk biyolojik atık su tesisi vatandaşlarımıza ve doğada yaşayan tüm canlılara hayırlı olsun."

Daha sonra Gürkan, Edirne Vali Vekili Sıtkı Zehin, Baro Başkanı Gökhan Karakoç, Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, ilçe belediye başkanları kurdele keserek tesisin açılışını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.