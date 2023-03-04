Gurbetçi baba ve kızı, depremzedeler için topladıkları yardım malzemeleri ile Türkiye'ye geldi

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Almanya'da yaşayan baba ve kızı, topladıkları yardım malzemelerini deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Edirne'de AFAD koordinasyon alanına getirdi.

Giessen şehrinde inşaat işiyle uğraşan Asif ve kızı Duygu Bayram, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, yaşadıkları şehirde yardım kampanyası başlattı.

Depremin ilk gününden bu yana yardımların gönderilmesine öncülük eden aile, deprem bölgesindeki çalışmalara katılmak için de yardım kolileriyle doldurduğu aracıyla Almanya'dan yola çıktı.

Edirne'de AFAD koordinesinde yardımların toplandığı alana gelen gurbetçi baba ve kızı, getirdikleri kolileri görevlilerle depoya indirdikten sonra deprem bölgesine hareket etti.

- "Çocukların ve annelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak koliler hazırladık"

Asif Bayram, AA muhabirine, Türkiye'nin deprem nedeniyle büyük bir acı yaşadığını söyledi.

Depremin ardından zaman kaybetmeden yaşadıkları şehirde yardım kampanyası başlattıklarını belirten Bayram, "Çocukların ve annelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak koliler hazırladık. Bunları toparladık. 5 gündür yoldayız. Bazı gümrüklerde sıkıntılar yaşadık, çok şükür Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaştık. Buradan bizi AFAD'ın malzeme toplama noktasına yönlendirdiler ve getirdiklerimizi depoya indirdik." diye konuştu.

Yardım seferberliğine, deprem bölgesindeki çalışmalara destek vererek devam edeceğini anlatan Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elimizden gelen maddi ve manevi desteği vermeye hazırız. Gurbetçilerin yanı sıra tüm dünya insanları yardıma koştu. Alman'ı, Afrikalısı, İngiliz'i ve insan olan herkes bu afeti çok derin ve acı bir şekilde vücutlarında, kalplerinde ve beyinlerinde hissetti. Bu durum milliyetle değil insanlıkla alakalı bir olay. Tüm dünya seferber oldu. Yardımlar çok çabuk şekilde yetişti, gönderildi ve gönderilmeye devam ediliyor. Yurt dışında duyarlı insanlar öncülük yaptıktan sonra her zaman destek gelecektir."

Bu yolculukta kendisine en büyük desteği kızı Duygu'nun verdiğini aktaran Bayram, "Oradaki eşyaların toplanması, yazılması, getirip götürülmesinde çok desteği oldu. Elimizden gelen yardımı her zaman ulaştırmaya çalışacağız. Allah hepsinin yardımcısı olsun." dedi.

Duygu Bayram ise başlattıkları kampanyaya herkesin destek olduğunu belirterek, "Alman arkadaşlarımız, Süryani arkadaşlarımız olsun çok destek oldu. Yardımları babamla Türkiye'ye ulaştırdık. Çalışmalara destek için buradan deprem bölgesine gidiyoruz." ifadesini kullandı.

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