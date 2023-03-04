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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kırklareli ve Edirne'de emlak satışı arttı

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kırklareli ve Edirne'de emlak satışı arttı

EDİRNE/KIRKLARELİ (AA) - HAKAN ŞAHİN - ÖZGÜN TİRAN - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından olası İstanbul depremi endişesi, Edirne ve Kırklareli'nde emlak satışlarında artışa yol açtı.

Son yaşanan depremlerin korkuttuğu İstanbullular, alternatif arayışına yöneldi. Fay hattından uzaklığı ve İstanbul'a yakın olması nedeniyle Edirne ve Kırklareli'ne talep arttı. İstanbul'da yaşayan çok sayıda vatandaş, Edirne ve Kırklareli'nden arsa ve ev almaya ya da kiralamaya başladı. Fay hattı üzerinde olan Tekirdağ ise tercih edilmedi.

- "Kırklareli'nde emlak fiyatları zamlandı"

Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Başpınar, AA muhabirine toplumsal olarak afetlerin ardından insanların güvenli bölgelere gitmelerinin makul bir gerekçe olduğunu söyledi.

Son yaşanan depremlerin ve deprem beklentisinin İstanbul'dan göçü tetiklediğini belirten Başpınar, güvenli görülen bölgelere insan hareketliliğinin yaşandığını kaydetti.

Başpınar, İstanbul'a yakın coğrafyadaki güvenli yerler arasında sayılan özellikle Kırklareli ile Edirne merkez ve kuzeyinin bu anlamda cazip görüldüğünü vurguladı.

Sosyal medyada "İstanbul'da bir deprem oldu olacak" gibi paylaşımların insanların göç güdüsünü daha da artırdığının altını çizen Başpınar, "İnsanlar arayışlara giriyor. 'Deprem riski olmayan iller' diye çeşitli listeler paylaşılmaya başlandı. Bunun içerisinde Trakya illeri de var. İnsanlar bunları gördükçe bu sefer o imkanı değerlendirmek üzere bir takım girişimlerde bulunuyorlar. Bununla ilgili Kırklareli'nde emlak fiyatlarında depremden bugüne kadar yüzde 20 ve 25 oranında artışlar yaşandı." dedi.

-"Göç etmek, riski azaltan bir önlem görülüyor"

Başpınar, TOKİ konutlarının güvenli olması nedeniyle bu yapılara olan ilginin de çok ciddi anlamda arttığına vurgu yaptı.

İnsanların geçmişe kıyasla risklerin azaltılmasına yönelik daha fazla çaba sarf ettiğinin görüldüğünü belirten Başpınar "Modern dönem öncesinde riskler kabul edilirdi, önüne geçilemeyeceği, engellenemeyeceği düşünülürdü ama modern dönemde risklerin ortadan kaldırılması ya da etkilerinin azaltılmasına yönelik fikirler var. Göç etmek, riski azaltan bir önlem olarak görülüyor. Burada ister istemez belli şehirler ön plana çıkacak." diye konuştu.

Başpınar göç alan illerde sosyoekonomik durumların değişeceğini ifade ederek, yaşlı nüfusa sahip Kırklareli ve Edirne'nin bu anlamdaki durumunun değişebileceğini vurguladı.

-"Depremin ardından göç hareketliliği başladı"

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık da depremlerin ardından Kırklareli'nde göç hareketliliğinin arttığını belirtti.

Kırklareli'nin deprem bölgesi dışında olduğu için diğer illere göre daha güvende görüldüğünü dile getiren Ilık, "Tapu ve Kadastro Müdürlüğünden aldığım bilgiler doğrultusunda satışların arttığını öğrendim. Bizi de çevreden ve ülkemizin belirli yerlerinden arayanlar satılık arsa ve daire soranlar oluyor. Bölgemize doğru bir göç başladı. Geçmişte olmayan bir hareketlilik gözlüyoruz son 20 günde İstanbul'dan kentimize yerleşmek isteyen yaklaşık 2 bin kişiye ev ve arsa satıldı." diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgesine yatırımcıların ilgisinin arttığını gözlemlediklerini belirten Ilık, yatırım için yeni başvuruların geldiğini söyledi.

- "Edirne'ye bir başka göç dalgası var"

Edirne Ticaret Odası Başkanı Sezai Irmak ise başta deprem bölgelerinden olmak üzere deprem tehlikesi altındaki illerden güvenli şehirlere göç başladığını belirtti.

Edirne'ye de deprem bölgesinden gelen yaklaşık 5 bin kişinin dışında özellikle İstanbul'dan göç olduğunu ifade eden Irmak, "Edirne'ye bir başka göç dalgası var. Güvenli gördükleri için geliyorlar. İstanbul'un arka bahçesi konumunda Edirne'miz. Dördüncü deprem kuşağında olmamız nedeniyle oldukça güvenli, zemin sağlam. Ben gönülden arzu ediyorum nüfusumuz şöyle 300 binlere çıksın. Ticari potansiyel ve hareket artsın." dedi.

Irmak, gelecek yıl yapımı tamamlanacak hızlı trenin faaliyete alınmasıyla Edirne'ye yerleşenlerin İstanbul'daki işlerine sabah gidip akşam gelmeyi tercih edebileceklerini sözlerine ekledi.

- "İstanbul, Bursa, Kocaeli gibi illerden göçen vatandaşlar var"

Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından özellikle Marmara Bölgesi'nden Edirne'ye yoğun bir göç dalgası olduğunu belirtti.

İstanbul, Bursa, Kocaeli gibi illerden gelen vatandaşların özellikle Edirne'de müstakil ev yapabilecekleri arsa aradıklarına değinen Çeker, insanların olası İstanbul depreminden korktukları için daha güvenli gördükleri Edirne'yi tercih ettiklerini söyledi.

Depremden sonra Edirne'ye arsa satışlarında gözle görünür yoğunluk yaşadıklarını anlatan Çeker, "Depremden sonra özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinden gelen yaklaşık 300 arsa ve daire satışı yapıldı." dedi.

Çeker, son günlerde ev ve özellikle arsalara olan talep nedeniyle fiyatların yükseldiğini anlatarak, "İnsanlar menfaatleri doğrultusunda daha önce 1 olan fiyatı 2 katına 3 katına 4 katına çıkardılar. Bu çok yanlış bir anlayış. Her şeyin bir ederi var, o eder üzerinden sayılması gerekir." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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