Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 13 kilo 159 gram esrar, 4,75 gram metamfetamin, 1,43 gram eroin, 6 sentetik ecza ve 1179 elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı. Ayrıca, "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından aranan 7 zanlı yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

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