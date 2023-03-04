Edirne'den Kahramanmaraş'a giden gönüllü öğretmenler afetzedeleri yangın riskine karşı bilgilendirdi

Neden bazı insanlar solak olur?

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EDİRNE (AA) - Edirne'den deprem bölgesine giden gönüllü öğretmenler, Kahramanmaraş'ta kurulan çadır kentte yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi'nde (MEB-AKUB) görev alan öğretmenler, depremzedelere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipteki yangın eğitimcileri ve iş güvenliği uzmanları, ısınma ve elektrik kaynaklı tehlikelere karşı tatbikat gerçekleştirdi.

Çadır kentte geçici olarak barınan afetzedeleri yangın riskine karşı bilgilendiren ekip üyeleri, yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verdi.

















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