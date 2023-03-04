AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Akşener'in açıklamalarını değerlendirdi

EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin, "Bu yedili bir koalisyondur. Bu koalisyon nasıl karar verecek? Daha adayın kim olacağı konusunda karar veremiyorlar." dedi.

Aksal, partisinin Keşan İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, Akşener'in altılı masadan ayrılmasının Cumhur İttifakı'nı ilgilendirmediğini söyledi.

Cumhur İttifakı adayının ilk günden beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Aksal, şöyle devam etti:

"Onun karşısına kimin aday olacağının hiçbir önemi olmadığını defalarca dile getirdik. Görünmeyen bir 7'nci ayağı da olan altılı masa 12 toplantı yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Toplanırlar, konuşurlar, dağılırlar' diye her zaman söyledi. Bu masadan bir şey çıkmasını beklemiyorduk. Biz bu ülkede Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne, ülkenin koalisyonlardan çok çektiği için geçtik. 6 partinin bir de görünmeyen 7'nci partinin, tam yetkiyle donatılmış genel başkanları bir araya geldi. Bu yedili bir koalisyondur. Bu koalisyon nasıl karar verecek? Daha adayın kim olacağı konusunda karar veremiyorlar. Zaten en başta bir yanlış var. Bir ana muhalefet partisinin liderinin cumhurbaşkanı adayı olmasından daha doğal ne olabilir? Ama 'biz adayımızı açıklamayalım, yıpranır' diyorlar. Karşılarında 20 yılı aşkın bir süredir iktidarda olan bir parti var. Bir cumhurbaşkanı var. Artık ne yaparlar, bu onların takdiridir."

Türkiye'de "asrın felaketi" diye nitelendirilen depremler yaşandığını anımsatan Aksal, şunları kaydetti:

"Kimsenin seçimle, bu gibi tartışmalarla harcayacak 1 dakikası bile yok. Bu ülkede seçimlerin yapılacağı zaman bellidir. Ama senelerce 'erken seçim' dediler. Deprem oldu 'hükümet istifa' dediler. Velev ki hükümet istifa etti. Şunun şurasında seçime 2.5 ay kalmış. 'Hükümet istifa' diyorsunuz ama bir alternatifiniz yok. Normal seçim geldi daha ortada adayları yok. Muhalefet keşke alternatifler sunsa. Bir ülkede muhalefet ne kadar güçlüyse, iktidar da o kadar güçlüdür. Keşke AK Parti'nin de karşısında çok güçlü bir muhalefet olsa. Ama maalesef yok. Hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri kalkıp 'ben adayım' diyemiyorsa tabi ki başka partilerden destek istersiniz. Ama defalarca toplanıp hiçbir şey çıkmayan toplantılar yapıldı. Ve nihayet dün masadan ne olduğunu herkes gördü. Muhalefetin adayı kim olur diye bir derdimiz yok. Onlar tartışmaya, konuşmaya, kavga etmeye devam etsinler. Biz işimize gücümüze bakıyoruz."

Aksal, seçimlerde yeniden Edirne'den milletvekili aday adayı olacağını da sözlerine ekledi.

Toplantıya Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan da katıldı.





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