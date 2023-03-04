"Edirne'den Hatay'a Oyuncak Kardeşliği" kampanyası başlatıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü, afetzede çocuklara gönderilmek üzere "Edirne'den Hatay'a Oyuncak Kardeşliği" kampanyası başlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara moral amacıyla düzenlenen oyuncak kampanyaları sürüyor.

Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü de afetzede çocuklar yararına oyuncak kardeşliği kampanyası başlattı.

Kampanyaya kapsamında oyuncaklar müdürlüğün Yeni İmaret Mahallesi'ndeki binasında toplanacak. Oyuncaklar daha sonra Hatay'a gönderilecek.





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