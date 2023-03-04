Keşan'da "Deprem Çalıştayı" düzenlenecek

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EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mutafa Helvacıoğlu, deprem ve önlemlerinin konuşulacağı "Deprem Çalıştayı" düzenleneceğini bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu belirtti.

Deprem Çalıştayı'nın 9 Mart'ta düzenleneceğini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Depreme dirençli bir Keşan için gereken adımları atıyoruz. Depreme yönelik yapacağımız hazırlıklar konusunda büyük ve önemli bir adımı daha atacağımız Deprem Çalıştayı'mız için hazırlıklarımızı ve planlarımızı yapıyoruz. Ne kadar hazırlıklı olursak o kadar çok can kurtaracağımız bu sürecin parolası 'ortak akıl ve ilkelerimiz' olacak."

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