Edirne'de köylüler Kahramanmaraş'tan gelen depremzede iki aileye kapılarını açtı

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EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de Oğulpaşa köyü sakinleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan iki afetzede aileye kapılarını açtı, ihtiyaçlarının giderilmesi için seferber oldu.

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlere Kahramanmaraş'taki evlerinde yakalanan Topuz ve Çolak ailelerinin pek çok yakını, enkaz altında hayatını kaybetti.

Akraba olan iki ailenin fertleri, bir süre kentteki arama kurtarma çalışmalarına katıldı daha sonra İstanbul'da yaşayan ve Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünde evi olan yakınlarının aracılığıyla Edirne'ye geldi.

Hayırsever köylüler depremzede ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için ellerinden geleni sarf ederken, ailelerin akrabası Hasan Göl de köylülerle birlikte evini kullanıma açtı.

- "Geleceğimizi duyduklarında hemen bir ev hazırladılar"

Depremde eşi ve kızı vefat eden Davut Topuz, AA muhabirine, tarifsiz acılar yaşadıklarını söyledi.

Çok şiddetli sarsıntıların yaşandığını ve büyük yıkımın meydana geldiğini belirten Topuz, yıkılan binalardan el birliğiyle insanları çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.

Depremin hemen ardından AFAD ekipleri başta olmak üzere tüm kurumların çalışmalara başladığını dile getiren Topuz, "Biz vatandaş olarak da enkazdan insanları çıkardık. Ben 3 kişiyi çıkardım. Eşim ve kızıma enkazda ulaşamadım. Daha sonraki günlerde cenazelerini çıkardık." dedi.

Topuz, cenazelerin defninin ardından Edirne'ye geldiklerini anlattı.

Köylülerin misafirperverlikleri karşısında duygulandıklarını belirten Topuz, şunları kaydetti:

"Hepsinden Allah razı olsun. Akrabamız Hasan Göl'ün bu köyde evi var. Depremin yaşandığı günden bu yana köy sakinleri onun aracılığıyla bizlere destek vermek için ellerinden geleni yaptılar. Bizim buraya geleceğimizi duyduklarında hemen bir ev hazırladılar. İçine gerekli eşyaları yerleştirdiler. Sağ olsun kaymakamımız, belediye başkanımız ve köy sakinleri hep yanımızda. Bizlere yalnız olmadığımızı ve yaşananları millet olarak hep birlikte atlatacağımızı hissettirdiler. İnşallah hep beraber bu zor günleri aşacağız."

Ahmet Çolak da zor günlerin birlik ve beraberlikle atlatılacağını dile getirdi.

Depremin yaralarını sarmak için Türk milletinin ele ele verdiğini anımsatan Çolak, "Birbirimizle kenetlendik. Depremin hemen ardından birbirimize yardımcı olmaya çalıştık. Allah razı olsun köylülerden ve yetkililerden. Herkes elinden geleni yapıyor. Aklımız oradaki yakınlarımızda kaldı." diye konuştu.

- "Herkeste bir dayanışma ruhu var"

Köy sakinleriyle birlikte akrabalarına evini açan Hasan Göl de barınma ve diğer ihtiyaçların sağlanması için seferber olduklarını ifade etti.

Herkesin elini taşın altına koyduğunu aktaran Göl, "Kurumlarımız elinden geleni yapıyor. Herkeste bir dayanışma ruhu var. Yaşanan acıların bir nebze unutulması ve hayatın normale dönmesi açısından bu birliktelik çok güzel. Herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

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