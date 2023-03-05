EDİRNE (AA) - Süloğlu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından finanse edilen "Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Halı Sahası" için çalışmalar başladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, halı sahanın Ali Ayağ Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin yanındaki arsaya yapılacağını aktarıldı.

İl Özel İdaresi tarafından yürütülen ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yapım çalışmalarının başlatıldığını belirtildi.

Kaymakam Özgür Kaya'nın gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldığı kaydedildi.

- Buğday ve arpa tarlalarında inceleme yapıldı

Edirne Ziraat Odası saha ekibi, buğday ve arpa ekili arazilerde incelemede bulunup vatandaşları bilgilendirdi.



Odadan yapılan açıklamada, merkeze bağlı köylerdeki ekili arazilerde yabancı otların görüldüğü belirtildi.



Yabancı ot mücadelesinde başarının sağlanması için dikkat edilmesi gereken hususların aktarıldığı açıklamada, "Yabancı ot mücadelesinde başarının sağlanması için rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmaması, ilaçlamadan sonra en az 6 saat ile 12 saat yağmur yağmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca İlaçlamaya başlanabilmesi için hava sıcaklığı da oldukça önemlidir. Özelliğine göre sıcaklığın bazı ilaçlarda 15 derecelerin üstüne çıkması gerekmektedir. İlaçlama atım yüksekliği de oldukça önemli olup, çok alçaktan yapılan ilaçlamada bitkiler zarar görebilirken çok yüksek uygulamalarda ise ilaç hedefe ulaşmayarak etkinliği düşürebilir." ifadelerine yer verildi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.