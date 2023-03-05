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EDİRNE (AA) - MHP Edirne İl Başkanlığı ve Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından,1978 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Halil Hilmi Sakarya anısına yaptırılan çeşme düzenlenen törenle açıldı.



Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, çeşmenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, MHP Edirne İl Bakanı Zakir Tercan, Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanı Olgun Birbey Şahinbaş, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan da katıldı.

- Kızılay gönüllüleri deprem bölgesindeki çalışmalarına devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Edirne'den bölgeye gönderilen Türk Kızılayı gönüllülerinin çalışmaları sürüyor.

Edirne'den Hatay'a giden Türk Kızılayı gönüllüleri depremzedelerin yaralarının sarılmasına katkı sağlıyor.

Gönüllüler depremzedelere hijyen malzemesi, oyuncak ve gıda yardımında bulunuyor.

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