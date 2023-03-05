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EDİRNE (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı psikososyal destek ekibi deprem bölgesine sevk edildi.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, deprem bölgelerine destek için 5. psikososyal ekibin yola çıktığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, depremin yaralarının birlik ve beraberlik ile sarılacağını belirtti.

Ekipler afetzedelerin yaralarını sarmak için deprem bölgesine doğru yola çıktı.

- Vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara uyuşturucu ile mücadele kapsamında eğitim verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Fevzipaşa İlkokulu, İstiklal Ortaokulu, Halk Eğitim Merkezi ve Trakya Üniversitesi'nde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince okul idare personellerine, velilere ve göçmenlere uyuşturucu ile mücadele kapsamında bilgilendirmeler yapıldı.

Toplamda 202 vatandaşa verilen eğitimler kapsamında ayrıca "En iyi Narkotik Polisi Anne" projesi ve UYUMA uygulaması anlatıldı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında verilen eğitimlerin süreceği aktarıldı.

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