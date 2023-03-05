Edirne'de AK Parti'li kadınlardan depremzedeler için mutfak seti desteği

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EDİRNE (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için başlatılan "Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun Mutfak Seti Kampanyası"na, AK Parti Edirne İl Kadın Kolları üyeleri de destek verdi.

Kadınlar, tencere, tava, çaydanlık, tabak, kase, bardak, çatal, kaşık, saklama kabı, ekmek bıçağı, sofra bezinin yer aldığı mutfak setlerini, afet bölgelerine gönderilmek üzere hazır hale getirdi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanlığında düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin çok büyük bir felaket yaşandığını, asrın felaketi sonrası yaraları hep birlikte sardıklarını belirtti.

Devlet ve millet el ele vererek, depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını giderdiklerini anlatan Aksal, "Bölgede hiçbir şey kalmadı. Tabaklar, çatallar, kaşıklar hepsi yok oldu. Türkiye genelinde tüm kadın kollarımız mutfak setleri hazırlayıp bölgeye gönderiyorlar. İnşallah yaraları saracağız. Sıcak sofralarımız tekrar kurulacak. Gaziantep'te ve Malatya'da güvenli evlerimizi inşa etmeye başladık." ifadesini kullandı.

AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce ise Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderilmek üzere, içerisinde mutfak malzemelerinin bulunduğu 200 koli hazırladıklarını aktardı.

Bölgedeki çadır ve konteyner kentlerde sofraların tekrar kurulmasına destek olmak istediklerini belirten İnce, "Şu anda kadınların ilk acil ihtiyaçlarını hanımlar olarak tespit ederek, evde ne kullanıyorsak malzemeleri temin edip kolilerimizin içerisine yerleştirdik. Hazırladığımız 200 koli Kahramanmaraş'a yola çıkıyor." dedi.

Konuşmaların ardından, kampanya kapsamında hazırlanan, içerisinde mutfak malzemelerinin bulunduğu yardım kolileri, tıra yüklenerek Kahramanmaraş'a gönderildi.



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