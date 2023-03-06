Edirne'de Tunca Köprüsü hızlı tren çalışmaları nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'deki tarihi Tunca Köprüsü hızlı tren çalışmaları nedeniyle 5 gün araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Hızlı tren çalışmaları kapsamında eski hatta yer alan tren yolu üst geçidinin yıkımı gerçekleştirilecek.

Üst geçidin yıkılması ve hafriyat kaldırma işlemi nedeniyle Tunca Nehri üzerindeki tarihi köprü, 5 gün kapalı kalacak.

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