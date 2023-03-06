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AK Parti Edirne İl Başkanı İba depremlerin etkilediği Malatya'da ziyaretlerde bulundu

AA

AK Parti Edirne İl Başkanı İba depremlerin etkilediği Malatya'da ziyaretlerde bulundu

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve beraberindeki heyet, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'yı ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde Osmaniye ve Hatay'ı ziyaret eden İba, il başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerinden oluşan bir heyetle Malatya'yı ziyaret edip afetzede vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AK Parti Edirne heyeti, Malatya Göç İdaresi Müdürü Cihad Gezen'le birlikte depremzede vatandaşların geçici barınma ihtiyaçları için kurulan Elemendik Konteyner Kenti'ni ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını belirtti.

Deprem bölgesine yardım ve desteklerin sürdüğünü aktaran İba, şunları kaydetti:

"Biz büyük bir milletiz. Devletimiz pek çok konuda dünyanın önde gelen devletlerinden biri. Bu büyük devlet bu necip milletle el ele verecek ve ağır bir imtihan olan Kahramanmaraş depreminin etkilerini en büyük hızla silmek ve hafifletmek için çalışmalarını sürdürecek. Bizler de Edirne'de üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz ve devletimizin koordinesinde, depremzede vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız."

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