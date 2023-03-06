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EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksal mesajında, ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Berat Kandili'nin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Aksal, Türkiye'nin ve İslam aleminin kandilini tebrik etti.

- AK Parti İl Başkanı İba'nın kandil mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba mesajında, tüm İslam aleminin kandilini kutladı.

Berat Kandili gibi anlamlı gecelerde birlik ve beraberliğin üst seviyeye çıkarılması gerektiğini belirten İba, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen, ülkemizi derin bir yasa boğan depremlerde vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için tüm Türkiye olarak ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Edirneli hemşehrilerimin ve İslam aleminin on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi Berat Kandili'ni tebrik eder, şehrimizin, ülkemizin ve İslam aleminin birlik ve beraberliğine vesile olmasını dilerim."

- Süloğlu Kaymakamı Kaya'nın kandil mesajı

Kaymakam Kaya, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ramazan ayının habercisi Berat Kadili'ni Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle buruk bir şekilde karşıladıklarını belirten Kaya, bu gece afetten etkilenen vatandaşlar için dua edileceğini ifade etti.

Kaya, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.





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