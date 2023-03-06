Kahramanmaraş merkezli depremlerin derinliğinin sığ olması yıkıcılığını arttırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin derinliğinin sığ olması yıkıcılığını arttırdı

AA

GÖKHAN ZOBAR - Trakya Üniversitesi (TÜ) Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya, Türkiye'nin yer aldığı Alp-Himalaya deprem kuşağında depremlerin çoğunlukla yeryüzüne yakın yerlerde meydana geldiğini, Kahramanmaraş merkezli depremlerin de aynı şekilde oluştuğu için yıkımın daha büyük olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin derinliğinin sığ olması yıkıcılığını arttırdı

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Trakya Üniversitesi (TÜ) Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya, Türkiye'nin yer aldığı Alp-Himalaya deprem kuşağında depremlerin çoğunlukla yeryüzüne yakın yerlerde meydana geldiğini, Kahramanmaraş merkezli depremlerin de aynı şekilde oluştuğu için yıkımın daha büyük olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Kaya, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin birçok binanın yıkılmasına, binlerce vatandaşın yaşamını yitirmesine neden olduğunu anımsattı.

Kaya, Türkiye'nin Alp-Himalaya deprem kuşağında bulunduğunu anımsattı. Dünyadaki depremlerin büyük çoğunluğuna neden olan Pasifik deprem kuşağında daha çok derin depremlerin meydana geldiğini anlatan Kaya, Türkiye'nin de yer aldığı Alp-Himalaya deprem kuşağında sığ depremlerin görüldüğünü vurguladı.

Yeryüzüne yakın olan depremlerin yıkıcılığının daha yüksek olduğuna dikkati çeken Kaya, şöyle devam etti:

"Pasifik deprem kuşağında büyüklüğü 8'in üzerinde, derinliği 500 kilometreye kadar varan depremler oluyor, kuşkusuz 50 kilometrede de depremler yaşanıyor. Türkiye'nin yer aldığı Alp-Himalaya kuşağında genelde yer kabuğunun içinde olan depremler egemen. O yüzden çoğunlukla 50 kilometreden daha sığ. Türkiye özelinde bakarsak 20 kilometre derinliğe kadar olan 6 ve 8 büyüklük arasındaki depremleri görüyoruz. Bizim depremlerimiz oldukça sığ, yeryüzüne ulaşma mesafesi çok kısaldığı için ciddi bir yıkıcılık oranına sahip. Çok kısa bir yoldan yeryüzüne ulaştığı için bu sığ depremlerden çok daha fazla etkilenmiş oluyoruz."

- "Fayın geçtiği yerde demir yolu bir tel gibi eğildi"

Kaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyüklüğü ve sığlığı nedeniyle ciddi bir yıkım yaşandığına dikkati çekti.

Aynı gün yaşanan iki büyük depremin 11 ili etkilediğini aktaran Kaya, "AFAD raporunda görüldüğü gibi merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem yerin 8,6 kilometre, merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki deprem ise yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Bu depremler oldukça sığ depremlerdi. O kadar güçlü hareketler oldu ki fayın geçtiği yerde demiryolu bir tel gibi eğildi, ekmek kesiği gibi yollar kesiliyor. Çok güçlü depremler olduğu için hem yeryüzünü kırdı hem de bölgedeki yapılara büyük zarar verdi." dedi.

- "Artçıların 1 yıl kadar devam etmesi çok normal"

Prof. Dr. Kaya, depremlerin ardından binlerce artçı yaşandığını dile getirdi.

Artçıların bir süre daha devam edeceğini ve bölgede yaşayanların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Büyük depremlerden sonra artçıların 1 yıl kadar devam etmesi çok normal. Aynı gün içinde iki büyük deprem yaşadığımız için artçı sayıları 15 bine kadar ulaştı ve bu sayı artacaktır. İki büyük depremde binalar yorgun hale geldiği için normalde hiç yıkım beklemediğimiz büyüklüğü 5 ve 6 arasındaki depremler de bile yıkımlar olabiliyor. Artçılar bir süre daha devam edecek ama büyüklüğü ve sıklığı giderek azalacak. Binaların yorgun olduğunu göz önüne alırsak evleri kullanmamak gerekiyor. Bir yandan binalardaki hasar oranları da tespit ediliyor. Sahadaki uzmanların ve idarecilerin uyarılarına göre hareket edilmesi gerekli."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Edirne İl Başkanı İba depremlerin etkilediği Malatya'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Edirne İl Başkanı İba depremlerin etkilediği ...
5´inci katta dengesini kaybeden kadın, kendisini yakalamak isteyen taksicinin üzerine düştü
YEREL HABERLER 5´inci katta dengesini kaybeden kadın, kendisini ...
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına ...
Edirne'de Tunca Köprüsü hızlı tren çalışmaları nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER Edirne'de Tunca Köprüsü hızlı tren çalışmaları ...
Binalar "su ve ısı etkisi göz önünde bulundurularak inşa edilmeli" uyarısı
YEREL HABERLER Binalar "su ve ısı etkisi göz önünde bulundurularak ...
AK Parti Edirne İl Kadın Kolları Teşkilatı'ndan deprem bölgesine yardım
YEREL HABERLER AK Parti Edirne İl Kadın Kolları Teşkilatı'ndan ...
Edirne'de AK Parti'li kadınlardan depremzedeler için mutfak seti desteği
YEREL HABERLER Edirne'de AK Parti'li kadınlardan depremzedeler için ...
AK Parti Edirne Milletvekili Aksal İpsala ilçesini ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Edirne Milletvekili Aksal İpsala ilçesini ...
Otomobil, direğe çarptı; emekli öğretmen öldü, kızı ve torunu yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, direğe çarptı; emekli öğretmen öldü, kızı ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Yardım malzemelerini deprem bölgesinden Tekirdağ'daki evine getiren emniyet personeli açığa alındı
YEREL HABERLER Yardım malzemelerini deprem bölgesinden Tekirdağ'daki ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de köylüler Kahramanmaraş'tan gelen depremzede iki aileye kapılarını açtı
YEREL HABERLER Edirne'de köylüler Kahramanmaraş'tan gelen depremzede ...
Keşan'da "Deprem Çalıştayı" düzenlenecek
YEREL HABERLER Keşan'da "Deprem Çalıştayı" düzenlenecek
"Edirne'den Hatay'a Oyuncak Kardeşliği" kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER "Edirne'den Hatay'a Oyuncak Kardeşliği" kampanyası ...
AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Akşener'in açıklamalarını değerlendirdi
YEREL HABERLER AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Akşener'in ...
Edirne'den Kahramanmaraş'a giden gönüllü öğretmenler afetzedeleri yangın riskine karşı bilgilendirdi
YEREL HABERLER Edirne'den Kahramanmaraş'a giden gönüllü öğretmenler ...
Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli ...
AK Parti´li Aksal: Bu masadan bir şey çıkmasını beklemiyorduk
YEREL HABERLER AK Parti´li Aksal: Bu masadan bir şey çıkmasını ...
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kırklareli ve Edirne'de emlak satışı arttı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ...
Gurbetçi baba ve kızı, depremzedeler için topladıkları yardım malzemeleri ile Türkiye'ye geldi
YEREL HABERLER Gurbetçi baba ve kızı, depremzedeler için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.