En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Havsa ilçesindeki okullara ziyaretlerde bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Arpacı, Havsa İmam Hatip Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu ve Melahat Kilimci Ortaokulu'na giderek incelemede bulundu.

Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Arpacı, okul yöneticilerinden sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Arpacı'ya ziyaretlerinde müdür yardımcıları Cemal Turan ve Müzekka Bayrak ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Özkan Fidan eşlik etti.

- İntörn öğrencilere yönelik promosyon anlaşması

Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Akbank arasında Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinin uygulama çalışması yaptırılan ve ücret ödenen intörn öğrencilerine promosyon ödemesine ilişkin protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesinde 264 ve Diş Hekimliği Fakültesinde 84 olmak üzere 348 intörn öğrenciye uygulama çalışmaları karşılığında yapılacak ücret ödemeleri ile birlikte promosyon da verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, protokolün hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Tabakoğlu, intörn öğrencilere ücret ödemelerine ilişkin sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

- Ortaokullar Arası Matematik Yarışması

Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesinde "Ortaokullar Arası Matematik Yarışması" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarışmaya il genelindeki 18 okuldan 180 öğrenci katıldı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere başarı belgesi verildi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.