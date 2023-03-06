Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de evinden ziynet eşyası çalınan kişi polise başvurdu.

1. Murat Mahallesi'nde yaşayan K.E, evindeki ziynet eşyalarının çalındığını fark etti.

K.E, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

- Motosiklet hırsızlığı

Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde yaşayan N.T, evinin yakınına park ettiği motosikletinin çalındığını fark etti.

N.T, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

- Evden hırsızlık

Edirne'de yaşayan E.S, 50 bin lira değerindeki ziynet eşyasının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Nişancıpaşa Mahallesi'nde yaşayan E.S, evindeki ziynet eşyasının yerinde olmadığını fark etti.

Damadından şüphelendiğini beyan eden E.S, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.









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