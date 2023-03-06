Edirne'de vatandaşlara 20 bin kandil simidi dağıtıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kandil dolayısıyla vatandaşlara Saraçlar Caddesi, cami ve halk ekmek büfelerinde 20 bin kandil simidi ikramında bulunuldu.

Saraçlar Caddesi'ndeki dağıtıma katılan Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, vatandaşların kandilini kutladı.

Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'nin herkese huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulunan İşcan, "Edirne Belediyesi olarak halkımıza kandil simidi ikramında bulunuyoruz. 20 bin kutu kandil simidini, Edirneliler ile paylaştık. Tüm halkımızın, ülkemizin Berat Kandili'ni kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

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