Edirne Ticaret Borsası

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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,2 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 5,901 7,2 Ayçiçeği Kg 10,442 11,537 Kuzu Kg 75 92,5 Dana Kg 72,2 125 İnek Kg 68 95,2 Düve Kg 72,8 93

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