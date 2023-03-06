Edirne'de geçen yıl çöpten 11 bin 273 megavat elektrik üretildi

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EDİRNE (AA) - Edirne Katı Atık Birliği (EDİKAB), geçen yıl Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi'nde çöpten 11 bin 273 megavat elektrik üretimi gerçekleştirdi.

Edirne İl Genel Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyon Başkanı Erdoğan Gümülcineli, meclisin mart ayı toplantılarının 4. birleşiminde tesis ve elektrik üretimiyle ilgili verileri paylaştı.

Gümülcineli, tesisteki elektrik üretiminin her geçen yıl arttığını belirtti.

Tesiste tonlarca çöpün bertaraf edilmesinin yanında önemli miktarda elektrik üretimi de gerçekleştirildiğini ifade eden Gümülcineli, şunları kaydetti:

"Tesis günlük olarak 500 ton çöp ayrıştırma kapasitesine sahip. Bugüne kadar toplam 430 bin 983 ton çöp işlenerek bertaraf edildi. 2019'da çöpten 7 bin 771 megavat elektrik üretimi gerçekleştirilirken 2020'de 8 bin 856 megavat, 2021'de 10 bin 162 megavat ve geçen yıl da 11 bin 273 megavat elektrik üretildi. Elektrik üretiminden birliğe aktarılan pay 5 milyon 350 bin lira oldu."





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