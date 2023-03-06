Berat Kandili mesajları

EDİRNE (AA) - Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bulut, mesajında tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti.

Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandilinin birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olmasını dileyen Bulut, "Yaşadığımız deprem afeti nedeniyle ülkemizin içinden geçmekte olduğu zorlu süreçten bir an evvel kurtularak hem maddi, hem de manevi açıdan yeniden yükselmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına ve tüm Türk milletine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

- Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Güner

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güner, mesajında Berat Kandili'nin tüm insanlığa sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Ramazan ayının habercisi Berat Kandiline erişmenin huzuru içinde olduklarını aktaran Güner, "Birliğimizin ve beraberliğimizin iyice pekiştiği, komşuluk ve kardeşlik ilişkilerimizin daha da kuvvetlendiği günler diliyoruz. Merhamet, şefkat ve yardımlaşma duygularının yoğunluk kazandığı bu kutlu zaman dilimlerinde, özellikle depremden etkilenen vatandaşlarımıza dualar etmeli, onların acılarına merhem olmayı sürdürmeli, paylaşmanın ve dayanışmanın faziletine ortak olmalıyız." ifadelerini kullandı.

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