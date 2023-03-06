Selimiye Camisi'nde düzenlenen Berat Kandili programında depremzedeler için dua edildi

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EDİRNE (AA) - Selimiye Camisi'nde düzenlenen Berat Kandili programında 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Edirne’deki camilerde, Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Selimiye Camisi'ndeki programda Kur’an-ı Kerim okundu, depremde yaşamını yitirenler ve afetzedeler için dua edildi.

Üç Şerefeli ve Eski Cami'deki programlarda da vatandaşlar okunan dualara eşlik ederek ellerini semaya açtı.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde, Osmanlı'nın Trakya’daki ilk mirası Hızırbey Camisi’nde Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Tekirdağ’da da Rüstem Paşa Camisi’nde, Kur’an-ı Kerim okunarak, idrak edilen kandil gecesinde cemaat namazlarını kılıp dua etti.

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