Selimiye Camisi'nde düzenlenen Berat Kandili programında depremzedeler için dua edildi

EDİRNE (AA) - Selimiye Camisi'nde düzenlenen Berat Kandili programında 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi.
Edirne’deki camilerde, Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Selimiye Camisi'ndeki programda Kur’an-ı Kerim okundu, depremde yaşamını yitirenler ve afetzedeler için dua edildi.
Üç Şerefeli ve Eski Cami'deki programlarda da vatandaşlar okunan dualara eşlik ederek ellerini semaya açtı.
- Kırklareli ve Tekirdağ
Kırklareli'nde, Osmanlı'nın Trakya’daki ilk mirası Hızırbey Camisi’nde Berat Kandili dualarla idrak edildi.
Tekirdağ’da da Rüstem Paşa Camisi’nde, Kur’an-ı Kerim okunarak, idrak edilen kandil gecesinde cemaat namazlarını kılıp dua etti.