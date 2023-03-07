Edirne Devlet Tiyatrosunda bu ay iki oyun sanatseverlerle buluşacak

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EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay "Sırça Kümes" ve "Karanlıkta Komedi" oyunları sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'ndaki sahnede bugün, Şahin Ergüney'in yönettiği iki perdelik "Sırça Kümes" oyunu sahnelenecek.

Amerika'daki büyük buhran döneminde bir anne ve iki çocuğunun yaşadıklarının anlatıldığı, Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek oyun, 7-8-9 Mart'ta saat 20.00'de izlenebilecek.

Edirne Sahnesi'nde bu ay sahnelenecek diğer oyun "Karanlıkta Komedi" olacak.

Yaşar Özboz'un yönettiği iki perdelik oyunda Konya Devlet Tiyatrosu oyuncuları rol alacak. Oyun 21-22-23 Mart'ta saat 20.00'de sahnelenecek.

Biletler, gişe ve internetten satın alınabilecek.





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