TÜ'de profesör ve doçent unvanı kazanan akademik personele belgeleri takdim edildi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde (TÜ) profesör ve doçent unvanı kazanan akademik personele belgeleri takdim edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, akademik çalışmaları doğrultusunda profesörlüğe ve doçentliğe yükselmeye hak kazanan akademisyenlere belgelerini TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Tabakoğlu, 2 bin 856'sı idari ve 1878'i akademik olmak üzere yaklaşık 5 bin personeli ile büyük bir aile olduklarını ve bu ailenin 40 binden fazla da öğrencisi olduğunu belirtti.

Trakya Üniversitesinin Trakya ve Balkanlar coğrafyasında öncü ve marka bir üniversite olduğunu, bunun da belli bir sorumluluk getirdiğini aktaran Tabakoğlu, "Akademik anlamda güçlü olan kadromuzu her geçen gün güçlendiriyoruz. Bunda siz akademisyen arkadaşlarımızın da katkısı çok büyük. Hepinizi tebrik ediyorum ve üniversitemiz için, kentimiz için, bölgemiz ve ülkemiz için bilimin ışığında değerli katkılarınızı sürdürmenizi temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belge takdiminin ardından Tabakoğlu, profesörlüğe ve doçentliğe yükselen akademisyenlere günün hatırası olarak Trakya Üniversitesi rozeti verdi.





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