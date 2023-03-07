Edirne'de hırsızlık zanlısı tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde hırsızlık suçundan aranan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen ay bir evden gerçekleştirilen hırsızlık olayının şüphelisi Y.K'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Yeni Mescit Mahallesi'nde yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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