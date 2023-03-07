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EDİRNE (AA) - "Her Yönüyle Havsa Sempozyumu" bildirileri kitap haline getirildi

Havsa Kaymakamlığı, Trakya Üniversitesi Havsa MYO ve Havsa Belediyesinin 2022 yılında ortaklaşa düzenlediği "Her Yönüyle Havsa Sempozyumu"nda sunulan bildiriler kitap olarak yayımlandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Prof. Dr. Mustafa Tan ve Dr. Tolga Erdoğan'ın kitabı, Kaymakam İsmail Hakkı Batı'ya taktim ettiği belirtildi.

- Kaymakam Kaya, depremzedenin doğum gününü kutladı

Süloğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kaymakam Özgür Kaya'nın ilçeye Gaziantep'ten gelen depremzede çocuğun doğum gününü kutlamak için ziyaret gerçekleştirdiği ve oyuncak hediye ettiği belirtildi.

Ziyarette Kaya'ya Süloğlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Senem Koç da eşlik etti.

- "Kitap İkizim Mektup Arkadaşım " projesi devam ediyor

Havsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Kitap İkizim Mektup Arkadaşım " projesi kapsamında lise öğrencilerine yönelik mektuplaşma etkinliği devam ediyor.

Süloğlu Ali Ayağ Çok Programlı Lisesi öğrencilerinin hazırladığı mektupların diğer öğrencilere ulaştığı belirtildi.

-Süloğlu'nda Berat Kandili idrak edildi

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Merkez Yeni Cami'de Berat Kandili programının düzenlendiği ifade edildi.

Programda Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okunduğu ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildiği kaydedildi.

Programa katılan Kaymakam Özgür Kaya'nın, vatandaşların kandilini kutladığı aktarıldı.









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