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Edirne'de hızlı tren çalışmaları kapsamında eski hattaki üst geçit yıkılıyor

AA

Edirne'deki hızlı tren çalışmaları kapsamında Tunca Nehri kenarından geçen eski hattaki tren yolu üst geçidi yıkılıyor.

Edirne'de hızlı tren çalışmaları kapsamında eski hattaki üst geçit yıkılıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'deki hızlı tren çalışmaları kapsamında Tunca Nehri kenarından geçen eski hattaki tren yolu üst geçidi yıkılıyor.

Çalışmalar kapsamında dün Tunca Köprüsü'nü geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler, şehir merkezindeki üst geçidin yıkımına başladı.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, iş makineleriyle üst geçidin yıkımını kontrollü şekilde gerçekleştiriyor.

Hızlı tren çalışmaları nedeniyle Tunca Köprüsü cuma gününe kadar kapalı kalacak.

Şehir merkezinden Karaağaç Mahallesi'ne, Karaağaç'tan şehir merkezine gidecek vatandaşlar Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nü kullanabilecek.

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattının 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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