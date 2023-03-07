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EDİRNE (AA) - Havsa ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım malzemesi dağıtıldı.

Havsa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere gıda ve temizlik kolileri hazırlandı.

Ekiplerce hazırlanan ürünlerinin yer aldığı 200 koli, belirlenen ihtiyaç sahiplerine verildi.

- Ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi

Havsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bilgi yarışması gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Havsa Sanat Akademisi tarafından ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.

Programda öğrencilere "Halime Kaptan" kitabından çeşitli sorular soruldu.

Soruları doğru yanıtlayarak dereceye giren öğrencilere başarı belgelerini Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı takdim etti.

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