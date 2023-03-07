Keşan'da depreme dayanıksız olduğu belirlenen okul binası tahliye edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde depreme dayanıksız olduğu belirlenen ilkokul binası tahliye edildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliğinde başlatılan çalışma sonucu numune alınan Keşan Anafartalar İlkokulunun depreme dayanıklı olmadığı belirlendi.



Bu rapor, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne iletildi.



Raporun iletilmesiyle, okulun boşaltılmasının ardından yıkılması için karar alındı. 17 derslik ve 480 öğrencisi bulunan okul tahliye edilirken, öğrenciler ve öğretmenler, Raşit Efendi İlkokulu'na nakledildi.



İl Özel İdaresi tarafından yapılacak yıkım ihalesinin ardından bina yıkılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.