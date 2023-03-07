Trakya Üniversitesinden 233 gönüllü personel deprem bölgesinde görev yaptı

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EDİRNE (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentlerde arama kurtarma, sağlık ve destek çalışmalarına gönüllü katılan 233 Trakya Üniversitesi (TÜ) personeline teşekkür belgesi verildi.

Deprem bölgesinde fedakarca görev yapan üniversite personeli için Balkan Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, depremden etkilenen kentlerde görev yapan her bir personeli "kahraman" olarak gördüklerini söyledi.

Depremin hemen ardından bölgeye destek vermek için çalışmalara başladıklarını anımsatan Rektör Tabakoğlu, ilk gün aralarında hekimlerin de yer aldığı arama kurtarma ekibinin yola çıktığını ifade etti.

Trakya Üniversitesinin imkanları geniş büyük bir kuruluş olduğunu dile getiren Tabakoğlu, "Depremin ardından 'Ne yapabiliriz?' diye düşündük. Hızlı şekilde kararlar alarak çalışmalara başladık." dedi.

Tabakoğlu, 7,6 şiddetindeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde destek merkezi kurduklarını ve afetzedelere hizmet verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Önce bir çorba kaynadı, ardından yapılan çalışmalarla günde 4 öğün yemek çıkan bir yer oldu. Sonra çocukları mutlu etmek istedik ve çocuklar için oyun alanı oluşturduk. Ondan sonra ulaşılamayan köylere destek götürmeye çalıştık. En çok teşekkür, canıyla, kanıyla, evde ailesini geride bırakarak bölgeye giden üniversite personelimizedir. Gönüllü olarak bölgeye gittiniz ve bir eksiği tamamladınız. Kurtarma ekiplerimiz 6 can kurtardı."

Törende, deprem bölgesindeki çalışmalara katılan personele belgeleri verildi.





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