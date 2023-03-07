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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

AA

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, kadınların tüm zor günlerde olduğu gibi deprem sonrasında da en ön sırada yer aldığını belirtti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınına her zaman güvendiğini ve toplumda hak ettiği yere gelebilmesi için reformlara imza attığını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Ulu Önderimiz, 'dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir' diyerek Türk toplumunda kadının yerini ortaya koymuştur. Hiçbir ülkede, hiçbir lider, kadın hakları için Atatürk kadar mücadele vermemiştir. Yaptığı reformlarla Türk kadınına gelişmiş ülkelerden çok daha önce bazı haklara kavuşmasını sağlamıştır.

Kadın emeğin, özverinin ve mücadelenin adıdır. Yaşadığımız büyük deprem felaketinde de kadınlarımız yine el ele verip, yaralara merhem olmuş, toplumumuzun tekrardan iyileşmesi ve tekrar ayağa kalkması için büyük çaba sarf etmiş, çaba sarf etmeye de devam etmektedir. İşte kadınlarımızdaki bu dayanışma, bu şefkat ve bu mücadele bizleri tekrar ayağa kaldıracak yegane güçtür. Çünkü güçlü kadın, güçlü bir ülke demektir."

- AK Parti Edirne İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, hem toplumun hem de ailenin temelinde kadınların birinci sırada yer aldığını belirtti.

Kadın elinin değdiği her yerde güzel işler ortaya çıktığını aktaran İba, kadınlarla yan yana ve omuz omuza kenti daha güzel noktalara taşımak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Kadınlar Günü'nün buruk kutlandığını belirten İba, şunları kaydetti:

"Hem deprem bölgelerindeki hem de depremden etkilenerek kente gelen depremzede kadınların yanında ve destekçisiyiz. Kadınlarımız, toplumun her noktasında erkekler kadar, hatta erkeklerden daha başarılı olacaklarını göstermişlerdir. Toplumda önemli bir yere sahip olan kadınlarımızın hak ettiği yere gelebilmesi büyük önem taşımaktadır. Bizler de kadınlarımızla yan yana, omuz omuza daha güzel çalışmalara imza atmak için çalışmaya devam edeceğiz."

- CHP Edirne İl Başkanı Kahraman

CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kahraman, mesajında kadınların sevginin, umudun, sabrın ve merhametin hayat kaynağı olduğunu belirtti.

Kahraman, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından birçok Avrupa ülkesinden önce Türk kadınına hak ve özgürlüklerin verildiğini ifade etti.

Kadınlar Günü'nü kutlayan Kahraman, şunları kaydetti:

"Kadın cinayetlerinin olmadığı, çocuk gelinlerin olmadığı cinsel tacizlerin olmadığı şiddetin olmadığı bir Türkiye'de yaşamak hepimizin arzusudur. Bu duygu ve düşüncelerle kadınlarımızın cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte yaşayacakları her günün Kadınlar Günü olarak kutlamaları dileğimle emekçi kadınlar gününü kutluyorum."

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