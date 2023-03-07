Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli çeltik tohumu dağıtılacak

EDİRNE (AA) - Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere yüzde 75 hibeli çeltik tohumu dağıtılacak.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Edirne İlinde Damla Sulama İle Çeltik Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi"nin hazırlandığı belirtildi.

Projeden yararlanmak isteyen üreticilerin 15 Mart mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızca uygulanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi'ne göre ilimizde yürütülecek olan 'Edirne İlinde Damla Sulama İle Çeltik Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında damla sulama yöntemi ile sulama yapılması şartı ile yüzde 75'i Bakanlık hibeli yüzde 25'i üretici katkılı olarak çeltik tohumu verilecektir. Projeye ön başvuru yapmak isteyen üreticilerimizin 15 Mart mesai bitimine kadar il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.