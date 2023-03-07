Edirne İl Özel İdaresi'nde en çok harcama yatırım alanında gerçekleşti

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EDİRNE (AA) - İl Özel İdaresi'nin 2022 bütçesinden harcanan 397 milyon 824 bin liranın yüzde 60,12'si yatırım harcamalarında gerçekleşti.

Edirne İl Özel İdare Sekreter Yardımcısı Ahmet Turan Ateş, meclisin mart ayı toplantılarının 5. birleşiminde özel idarenin 2022 mali yılı faaliyet raporu ile ilgili bilgi verdi.

Ateş, 2022 yılında özel idarenin bütçesinden harcanan 397 milyon 27 bin 834 liranın yüzde 60,12'sinin yatırım harcamalarında kullanıldığını belirtti.

İl Özel İdare'ye 2022 yılında ayrılan 502 milyon 257 bin 87 liralık ödenekten 397 milyon 27 bin 834 liranın gider olarak harcandığını ifade eden Ateş, 2022 yılında genel bütçeye ek olarak 168 milyon 953 bin 539 lira ek ödenek sağlandığını aktardı.

Özel idare olarak harcamaların yüzde 60,12'sinin yatırım alanında olmasının büyük bir başarı olduğunu ifade eden Ateş şunları kaydetti:

"2022 yılı bütçe giderleri incelendiğinde en fazla harcamanın 191 milyon Türk lirası ile genel kamu hizmetlerine yapıldığı görülmektedir. 2022 yılı bütçe giderlerinin yatırım, mal ve hizmet, cari karakteri incelendiğinde ise harcamaların yatırım ağırlıklı olduğu ve bu yönüyle yatırım ağırlıklı olarak planlanan tahmini bütçenin üzerinde yaklaşık yüzde 60'ı yatırım, yüzde 40'ı cari harcamalarda gerçekleştiği görülmektedir."

Geçen yıl 502 milyon 257 bin 87 liralık bütçenin 397 milyon 27 bin 834 liralık kısmının giderlere harcandığını belirten Ateş, 2023 yılına 104 milyon 639 bin 105 liranın aktarıldığını söyledi.

Ateş, yatırım harcamalarının cari giderlerin üzerinde olmasına dikkati çekerek, bunun bir başarı olduğunu kaydetti.

İl Özel İdaresi 2022 mali yılı faaliyet raporu, mecliste yapılan oylama ile oy birliğiyle kabul edildi.

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